Орел, 22 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Бюджетный кредит в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга предоставлен Орлу, размер кредита составляет 952,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Urosario.edu.co Бюджет

Распоряжение о предоставлении городу Орлу бюджетного кредита из областного бюджета подписал 17 сентября губернатор Андрей Клычков. Бюджетный кредит в сумме 952,8 млн рублей на срок до пяти лет с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 0,1 процента годовых предоставляется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина от 2 мая 2021 года для погашения долговых обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученных от кредитных организаций. В первую очередь средства будут направлены на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям с более высокими ставками обслуживания, это должно сократить расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Орловской области была выделена дотация в сумме один миллиард рублей на осуществление мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета. Деньги направлены на погашение долгов Орла — в частности, задолженностей муниципальных бюджетных и казенных учреждений.