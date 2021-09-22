Москва, 22 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Проводя декарбонизацию экономики, Россия может добиться экономии за счет поэтапного, а не одномоментного замещения технологий, которые уже отработали свой срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов. Так он прокомментировал планы российского правительства перевести экономику РФ на низкоуглеродную энергетику.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«России надо не только декарбонизировать собственную экономику, но и найти способ перейти на экспорт безуглеродной продукции. В стране две экономики — внутренняя и экспортная. Если к первой пока больших пожеланий по снижению выбросов и экологичности не предъявляется, то ко второй — все более жесткие стандарты и требования, — сказала Сафонов. — Перейти на безуглеродную модель экономики можно, согласно модельным расчетам это может составить около 1% ВВП в год, причем большая часть затрат — капитальные инвестиции, стимулирующие рост экономики».

По его словам, добиться экономии можно за счет поэтапного (а не одномоментного) замещения отработавших свой срок производственных активов на безуглеродные, современные технологии.

«Подробные расчеты для многих стран (США, Китай, Япония, страны ЕС) показывают, что многие меры декарбонизации являются высокодоходными, их в первую очередь и надо задействовать, — сказал Сафонов. — Россия обладает уникальным, огромным потенциалом для развития «зеленых» секторов и отраслей экономики, внедрению безуглеродных технологий в энергетике, промышленности, транспорта, строительных материалов. Кроме того, огромный потенциал декарбонизации экономики сосредоточен в сфере повышения энергоэффективности, сокращения выбросов метана и закиси азота, утилизации древесных и сельскохозяйственных отходов, увеличению поглощения углерода лесами».

Как подчеркнул Сафонов, огромный потенциал в этих направлениях не используется, а ведь затраты на его реализацию крайне невысоки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, что в настоящее время российские производители абсолютно не готовы предложить «зеленые», безуглеродные альтернативы.