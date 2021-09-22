Москва, 22 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Группа компаний «Калашников» приступила к испытаниям опытных образцов нового ручного пулемёта РПЛ-20. Об этом 22 сентября сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Vitaly V. Kuzmin Ручной пулемёт Калашникова

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«В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснил, что испытания проводятся «в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания».

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Как сообщало ИА REGNUM, лёгкий пулемёт РПЛ-20 создан специалистами концерна «Калашников» под промежуточный патрон 5,45×39 мм. Патронная коробка рассчитана на 100 патронов. Предусмотрена возможность установки стволов разной длины, а также регулировка габаритов приклада. Разработчики утверждают, что им удалось уменьшить влияние отдачи на смещение точки прицеливания при стрельбе очередями.

В октябре 2020 года разработчики в опубликованном видео показали новый пулемёт РПЛ-20 (ручной пулемёт ленточный) с разных сторон, а также раскрыли его тактико-технические характеристики.