Москва, , 11:04 — REGNUM Сенаторы комитета Совфеда по госстроительству планируют внести в Госдуму пакет законопроектов, направленных на защиту детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщила член Совфеда Елена Мизулина.

Елена Мизулина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Комитет планирует в течение осени подготовить и внести в Госдуму пакет поправок в Семейный кодекс… Я надеюсь, что мы завершим процесс в этом году», — заявила Мизулина, отметив, что законы могут вступить в силу уже с 2022 года.

Межведомственная рабочая группа заседала все лето, вырабатывая концепцию пакета, говорит сенатор.

«Нами выработана единая, консолидированная, согласованная концепция, состоящая из 70 законодательных предложений, содержащих комплекс мер защиты ребенка, реализующих новые конституционные положения, касающиеся государственной обязанности защиты и укрепления семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, обеспечения ребенку приоритета семейного воспитания, обязанности государства создания родителям условий достойного воспитания детей», — сказала Мизулина.

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