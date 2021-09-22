Вашингтон, 22 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, обсудит с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом двусторонние отношения Вашингтона и Парижа на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила в ходе специального телефонного брифинга, посвященного повестке Блинкена в ООН.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Отношения двух стран обострились на фоне недавнего создания оборонного альянса с участием Великобритании, Австралии и США (AUKUS). По словам американского дипломата, в Белом доме ясно заявили о намерении президента США Джо Байдена «относительно скоро» провести разговор с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ожидается также, что Блинкен и Ле Дриан встретятся 22 сентября в рамках министерской встречи «пятерки» СБ ООН. У них будет возможность «обменяться мнениями по ряду вопросов».

У Блинкена подвижный график, и в какой-то момент в течение недели он, вероятно, сможет поговорить с французским министром, добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции заявили об обмане со стороны Австралии, руководство которой разорвало договор на поставку французских субмарин — крупнейший в своей истории оборонный контракт. США пообещали передать Австралии свои технологии для создания по меньшей мере восьми атомных подводных лодок в рамках партнёрства AUKUS.

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