Москва, 22 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В настоящее время российские производители абсолютно не готовы предложить «зеленые», безуглеродные альтернативы. Об этом корреспонденту ИА REGNUMM 22 сентября заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в правительстве РФ разработают прогноз рисков, с которыми сопряжена декарбонизация.

Выбросы углерода

«Главный риск декарбонизации — потерять рынки для экспорта российской продукции, — сказал Сафонов. — Сегодня основную часть экспорта составляют ископаемое топливо, металлы, химические удобрения, цемент и другие карбоноемкие товары. Суммарный углеродный след российского экспорта превышает 2 млрд тонн СО2-эквивалента. Из них более 1 млрд т СО2-экв приходится на Евросоюз, 650 млн — на США, Канаду, Японию, Южную Корею и Китай. Экспортируемый углеродный след в этих, а также многих других странах все больше противоречит принятым в них целям по сокращению выбросов углерода».

А значит, как пояснил Сафонов, российская продукция будет подвергаться жесткому регулированию, обложением углеродными сборами, вытеснением с рынков.

«Ведь российские производители абсолютно не готовы предложить «зеленые», безуглеродные альтернативы. Значит, экспорт в объеме более 500 млрд долларов США в год окажется под угрозой, а заменить его пока нечем», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился до конца 2021 года разработать сводный план перевода российской экономики на низкоуглеродную энергетику.