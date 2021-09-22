Москва, 22 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск Минпромторга России. Ответчиком по делу выступает Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Исковое заявление ещё не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск подан 21 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 18 306 862 рубля. Детали пока не сообщались.

Напомним, ранее суд частично удовлетворил иск Минпромторга РФ к концерну «Созвездие» из дивизиона госкорпорации «Ростех». Он был подан еще в ноябре 2020 года на сумму 95,4 млн рублей. Вердикт суда принят в закрытом режиме, потому детали, включая итоговую сумму взыскания, неизвестны. В материалах дела лишь сообщалось, что речь идёт о сроках ввода объекта АО «Концерн «Созвездие» после реконструкции и технического перевооружения под создание производственных мощностей по выпуску автоматизированных систем управления и связи комплексов ПВО.