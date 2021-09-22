Джелалабад, Афганистан, , 10:59 — REGNUM В результате вооруженного нападения неизвестных в городе Джелалабад, который расположен на востоке Афганистана, погибли три человека. Об этом 22 сентября сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в сфере афганской безопасности.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации последнего, неизвестные открыли огонь в центре Джелалабада. Также указывается, что в результате этого погибли три человека — двое представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое ранее захватило власть в Афганистане, и один местный житель.

Кроме того, по сведениям телеканала, в одном из районов города прогремел взрыв. Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя рассказал, что в настоящее время вопрос снятия санкций с радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Совбезе ООН не обсуждается.