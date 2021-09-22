Ярославль, 22 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод попросила мэра Ярославля вмешаться в ситуацию с отсутствием отопления в здании трамвайного депо на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Трамвайное депо на Ленинградском проспекте

Евгения Овод рассказала о ситуации на заседании муниципалитета, обратившись к мэру Ярославля Владимиру Волкову.

«Владимир Михайлович, учитывая вашу занятость и сложность с вами оперативно встретиться, обращаюсь публично. Вчера обращалась к Завьялову Сергею Николаевичу (директор «Яргорэлектротранса» — ИА REGNUM) Поступают жалобы от работников предприятия ЯрГЭТ — трамвайном депо на Ленинградском проспекте. Не включено отопление. Люди мерзнут, руки примерзают к деталям. Прошу вас озаботиться этой проблемой, дать работникам муниципального предприятия тепло в цехах, потому что так работать невозможно. Директор пояснил мне информацию в приватном разговоре, я считаю, что в ситуации нужно разбираться. Владимир Михайлович, очень вас прошу подключиться к решению ситуации», — обратилась к мэру Евгения Овод.

В ответ глава Ярославля заявил, что не знаком с данной проблемой. Владимир Волков высказал предположение, что депутата могли ввести в заблуждение.

«Давайте про приватные разговоры оставляйте там, где вы их разговаривайте. Что касаемо отопления, информация до всех доведена. Я вам неоднократно говорил, что двери в мой кабинет открыты для любого депутата. Вы ни разу за летний период так и не подошли, не обратились. Если бы вы этот вопрос задали перед муниципалитетом, даже за час, конечно же, мы бы ответили. В режиме пожарной машины сейчас вам с ходу ответить, в чем проблема на ПАТП или на ЯрГЭТе… Я даже сомневаюсь, что там есть проблема. Скорее всего вы даже общались с человеком, который работает на другом предприятии. Я не могу комментировать то, что вы говорите. У нас отопительный сезон в городе начался 17 сентября. Все объекты социальной инфраструктуры, все жилые дома, куда подходят системы отопления, везде отопление подано. Дальше идет регулировка управляющих компаний. С предприятий наших промышленных ни одной жалобы официально не поступило. Там работает несколько тысяч человек. Если бы там были проблем, мы бы о них точно абсолютно знали. Не собирайте слухи, после муниципалитета можете подойти», — заявил мэр Ярославля.

Владимир Волков предложил Евгении Овод подойти после заседания муниципалитета, чтобы вместе пообщаться с директором «Яргорэлектротранса».