Улан-Удэ, 22 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет бывший директор муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолий Урбанов по обвинению в халатности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

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По версии следствия, в мае 2019 году он заключил от имени МУ контракт на ремонт автодороги в Улан-Удэ. В рамках работ подрядчик должен был установить пешеходное ограждение из 848 секций. Однако эта цифра оказалась завышенной из-за ошибки в документации. Однако заказчик очевидную ошибку не выявил.

«В итоге подрядчиком пешеходное ограждение выполнено всего из 132 секций, однако в предъявленных к оплате документах по-прежнему значилось завышенное число в 848 элементов», — отметили в ведомстве.

В ноябре 2019 года обвиняемый, не выезжая на место, принял результаты работ в полном объёме и выплатил подрядчику деньги. В результате бюджет потерял более 6,5 млн рублей. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.