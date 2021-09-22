Оренбург, 22 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области местные жители в первом полугодии 2021 года направили в Банк России около 1,4 тыс. обращений, что примерно соответствует уровню прошлого года. Более 62% всех поступивших обращений касались работы банков, сообщает пресс-служба оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Страхование

При этом число жалоб на банки и микрофинансовые организации (МФО) сократилось, а на страховые компании — возросло. На навязывание дополнительных платных услуг при заключении кредитного договора оренбуржцы пожаловались 43 раза (в прошлом году — 51). Вместе с тем число обращений по поводу этой проблемы при оформлении займа в микрофинансовой организации выросло в пять раз — 42 жалобы против восьми год назад. В целом оренбуржцы пожаловались на МФО 177 раз, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк подчеркнул, что для полисов добровольного страхования действует период охлаждения, когда в течение 14 календарных дней можно отказаться от ненужной страховки. В скором времени период охлаждения будет распространяться и на другие дополнительные платные услуги, предлагаемые в банках и МФО, соответствующие изменения в законодательство вступят в силу в конце 2021 года.