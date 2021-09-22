Сеул, 22 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск, одного представителя военно-воздушных сил, одного представителя военно-морских сил и одного представителя специального подразделения при министерстве обороны.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 137.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1720 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 290 983.

Читайте также: В Южной Корее количество зараженных коронавирусом превысило 290 тысяч