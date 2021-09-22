В ВС Южной Кореи выявили ещё пять случаев заражения коронавирусом
Сеул, 22 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей сухопутных войск, одного представителя военно-воздушных сил, одного представителя военно-морских сил и одного представителя специального подразделения при министерстве обороны.
Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 137.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1720 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 290 983.
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