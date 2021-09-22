Новосибирск, 22 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Сыроварами, преподавателями по вокалу и столярами стали жители Новосибирской области по региональной программе. Открыть своё дело и стать предпринимателем в любой интересующей сфере жители области могут при финансовой поддержке программы «Содействие занятости населения», которая реализуется под контролем регионального правительства.

Правительство Новосибирской области Новосибирские безработные открыли своё дело

«В Новосибирской области реализуется целый ряд мер по содействию занятости населения, включая поддержку самостоятельной занятости безработных граждан. Проекты курирует министерство труда и социального развития Новосибирской области. Так, в регионе в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2021 год на финансирование данного направления предусмотрено 29,5 млн рублей, из которых уже 25 млн рублей перечислено жителям региона, открывшим собственное дело. Индивидуальными предпринимателями благодаря этой поддержке стали 1100 человек. Еще один проект — социальный контракт — также направлен на развитие в регионе предпринимательских инициатив. Сумма поддержки по этому направлению составляет 250 тысяч рублей. Объем финансирования текущего года — 250 млн рублей», — прокомментировала начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

Бесплатное содействие самозанятости безработных граждан оказывают подведомственные министерству центры занятости населения. Получить дополнительную информацию о возможностях открытия своего дела можно в центрах занятости населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства труда 8−800−100−00−82.