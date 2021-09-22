Сент-Пол, США, 22 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в семёрку самых высокооплачиваемых российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 22 сентября сообщает «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Капризов заключил с «Миннесотой» пятилетний контракт на $45 млн. Его среднегодовая зарплата в клубе составит $9 млн.

Больше получают только Артемий Панарин ($11,642 млн), Сергей Бобровский ($10 млн), Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (по $ 9,5 млн).