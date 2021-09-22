Ульяновск, 22 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области на развитие Новомалыклинской районной больницы за три года планируют направить 100 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Рабочая поездка врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских в Новомалыклинский район

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В ходе рабочей поездки Новомалыклинский район врио главы региона Алексей Русских поручил министерству здравоохранения принять меры для обеспечения доступности медицинской помощи в ряде населённых пунктов.

Особое внимание было уделено состоянию Новомалыклинской районной больницы. Исполняющий обязанности главы минздрава Александр Гашков проинформировал, что в региональной казне на капитальный ремонт учреждения предусмотрено 100 млн рублей, в том числе 20 млн рублей в 2021 году заложено на проектирование и начало ремонта. В ведомстве отмечают, что проектно-сметная документация находится в стадии разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по национальному проекту «Здравоохранение» отремонтировано 95% детских поликлиник. В 2021 году на реализацию из межбюджетных источников выделено 3,183 млрд рублей. Средства направлены на ремонт и закупку оборудования для больниц, привлечение кадров в медицину и цифровизацию.