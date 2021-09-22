Джакарта, 22 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что усилия по укреплению здоровья на национальном, региональном и глобальном уровнях будут одним из основных направлений дипломатии Индонезии в 2022 году, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Индонезия продолжит упорно работать для обеспечения потребностей людей в вакцинах в 2022 году.

Пандемия преподала Индонезии ценный урок о важности независимости в секторе здравоохранения.

«Укрепление экспорта высококачественных товаров и национальных стратегий всегда будет приоритетом, мы будем наращивать усилия по привлечению инвестиций», — заявил Махендра Сирегар.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобританиипланирует посетить Индонезию в конце 2021 года.