Вашингтон, 22 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В сети появилось короткое видео, которое анонсирует мощный внедорожник Ford Bronco Raptor. Видеотизер размещён на странице Jim Farley (глава Ford) в социальной сети Twitter.

Jim Farley Тизер внедорожника Ford Bronco Raptor

Внедорожник оснащён модернизированной радиаторной решёткой с большой надписью Ford, круглыми светодиодными фонарями, светодиодной полосой по центру радиаторной решётки и чёрными расширителями колёсных арок.

Также автопроизводитель укомплектовал модель усиленным шасси, модернизированной подвеской с увеличенным клиренсом, внедорожными шинами и алюминиевыми деталями, снижающими массу автомобиля.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у новой машины будет трёхлитровый турбированный бензиновый «движок» от внедорожника Explorer ST производительностью 406 л. с.

Официальная премьера модели состоится в 2022 году.

Ранее Ford провёл премьеру пикапов Ranger Splash X LT и Ranger Splash Lariat, оснащённых новым стайлинг-пакетом.

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