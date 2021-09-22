Манила, 22 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Руководство Азиатского банка развития (АБР) одобрило выделение Грузии кредита в размере $100 млн. Об этом сообщает пресс-служба АБР.

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Средства будут предоставлены для проведения реформ в электроэнергетическом секторе. Государственную электроэнергетическую систему Грузии (GSE) планируется реструктуризировать в «современное, оперативное, эффективное и финансово жизнеспособное» акционерное общество.

Сообщается, что GSE и её дочерняя компания Еnergotrans значительно зависят от госфинансирования и внешнего долга. В ходе реформ это планируется исправить.

«Программа поможет улучшить финансовую стабильность и эффективность энергетического сектора Грузии и освободить фискальное пространство, что позволит правительству лучше распределять ресурсы на критические области», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался от получения кредита в размере €75 млн от Евросоюза. Он объяснил это тем, что нужно сокращать внешний долг республики.