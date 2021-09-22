Москва, 22 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 14 октября проведёт всероссийскую встречу с родителями школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

«Всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева пройдет 14 октября 2021 года в 10:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Глава ведомства и специалисты ответят родителям на вопросы относительно организации и проведения ЕГЭ у одиннадцатиклассников и аттестации у девятиклассников, всероссийских проверочных работ, международных и национальных исследований качества образования, количества контрольных работ в образовательных организациях, новой системы аккредитации вузов. Отмечается, что к встрече в онлайн-режиме подключатся регионы.

Задать вопросы можно на странице Рособрнадзора во «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru.