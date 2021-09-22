Челябинск, 22 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинской области снова отмечен рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В прежние сутки новых выявленных пациентов было 364. А с начала пандемии в регионе подтвердили 94 534 случая заражения. выздоровели уже 80 666 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 9348 человек. Скончались за сутки от COVID-19 ещё 22 гражданина.