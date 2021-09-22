Якутск, 22 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Подземный криобанк создан под институтом мерзлотоведения в Якутии, в нём хранится 11 тыс. семян разных растений. Зёрна погружены в криогенную спячку и обладают высокой всхожестью благодаря стабильной температуре, сообщил 22 сентября телеканал «Россия 24».

U.S. Department of Agriculture Прорастающее семя

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Естественные условия для хранения создаются благодаря вечной мерзлоте. Температура в помещениях, где стоят банки с зёрнами, составляет 10−11 градусов ниже нуля. В таких условиях семена могут хранится практически вечно.

«Если сюда не заходить, температура практически не меняется, что как раз способствует условиям, когда семена хранятся, они не портятся», — отметил заведующий отделом экологической и медицинской биохимии и технологии института биологических проблем криолитозоны СО РАН Михаил Шашурин.

Затраты на хранение в таких условиях минимальны — порядка 4 тыс. рублей в год на электричество. При этом жизнеспособность семена не теряют: взошли 95% пролежавших в таких условиях почти 40 лет зёрен.

Одно такое хранилище вмещает до 100 тыс семян, но в Якутии хотят построить ещё одно аналогичное помещение, чтобы можно было хранить до миллиона образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Якутии обсудили с главой республики Айсеном Николаевым необходимость создать систему по контролю за вечной мерзлотой. Предполагается, что под особый контроль вечную мерзлоту республики возьмут в 2023 году. По мнению учёных, в повышенном внимании нуждаются мерзлотные грунты на юге республики.