София, 22 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Севший на мель 20 сентября на северном черноморском побережье Болгарии турецкий сухогруз не представляет серьезной опасности ни для болгарской акватории Черного моря, ни для региона в целом. Об этом говорится в обнародованном 22 сентября докладе министерства по чрезвычайной ситуации Болгарии.

The Photographer Сухогруз

Согласно официальной информации, на борту судна VERA SU, следовавшего из украинской Одессы в Варну и севшего на мель в районе Каменного берега (община Добрич, Болгария), находилось более 3000 тонн минеральных удобрений, которые даже в случае повреждения борта оставались бы в специальных контейнерах.

«Ни повреждения корпуса корабля, ни попадания самого груза в Черное море не зафиксировано», — отмечено в документе МЧС.

В настоящее время специальная комиссия решает вопрос об откачке из машинного отделения судна топлива, после чего аварийный сухогруз будет доставлен в ближайший ремонтный док. VERA SU, принадлежащий турецкой компании и шедший под панамским флагом, выполнял фрахтовый рейс с Украины в Болгарию, однако в условиях плохой видимости натолкнулся на камни. Расследованием обстоятельств инцидента занимается болгарская транспортная прокуратура.