Москва, , 10:44 — REGNUM Функция «отложенных решений» при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Государственную думу потребовала больше времени на обработку данных и, как следствие, вызвала задержку публикации результатов. Объяснение генерального директора XDSOFT, компании-разработчика блокчейн-решений, Любови Красюк цитирует сетевое издание Лента.ру.

Электронное голосование ИА REGNUM

«С технологической точки зрения такая задержка публикации результатов вполне возможна. Для проверки исторических данных, а тем более полной проверки всей цепочки блоков, требуется много времени, что можно видеть и на публичных сетях вроде Bitcoin и Etherium. А при доработках криптографических функций системы будут дополнительные накладные расходы», — рассказала эксперт.

Она привела в пример похожий проект, в ходе которого наблюдалось значительное падение скорости формирования транзакций и увеличение времени их проверки. По словам Любови Красюк, при наличии функции «отложенного голосования» и возможности сменить решение системе потребовалось больше времени для проверки итоговых данных.

Напомним, ранее руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что публикация данных по онлайн-голосованию задерживается из-за расшифрования результатов функции «отложенное решение», которая помогает повысить уровень доверия к ДЭГ. Необходимость дополнительного времени, по его словам, также объясняется отсутствием соответствующих протоколов.