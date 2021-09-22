Оренбург, 22 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Мэрия Оренбурга сообщила подробности состояния скандального проекта под названием торгового административный комплекс «Атриум», который так и остался нереализованным. Опасность представляет котлован, расположенный между улицами Советская и Пролетарская. Его состояние вызывает угрозу обрушения здания культурного наследия — Дома офицеров.

Пресс-служба администрации Оренбурга Опасная зона в центре Оренбурга из-за аварийного котлована

У котлована осыпаются кромки, соответственно несущая способность части здания Дома офицеров со стороны библиотеки вызывает опасение. Крайняя стена, расположенная ближе к ул. Володарского, может упасть.

В адрес библиотеки Оренбургского гарнизонного Дома офицеров был направлен приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Оренбургской области, предусматривающий ограничение доступа жителей в здание.

«Атриум» состоит из двух блоков. Сейчас наибольшее опасение вызывает блок А — котлован, находящийся между ул. Советской и ул. Пролетарской. Решение об ограничении движения пешеходов и транспорта в этой части было принято в целях безопасности жителей», — подчеркнул заместитель председателя комитета по управлению имуществом Оренбурга Никита Сафронов.

Напомним, из-за аварийного состояния недостроя и опасности обрушения Дома офицеров в Оренбурге ввели режим повышенной готовности локального характера.

Добавим, торговый комплекс в центре города начали строить в начале 2000-х годов. Однако был выкопан только котлован.