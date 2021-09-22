Уфа, 22 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. 333 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 63 852 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 55 706 человек, в том числе 307 человека победили вирус за минувшие сутки.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 18 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 257 059 человек, завершили вакцинацию 1 148 029 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 сентября в республике за сутки выявили 319 носителей коронавируса.