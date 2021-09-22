Село Барятино, Калужская область, 22 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Жители Барятинского района Калужской области признаны самыми активными участниками регионального этапа всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Акция направлена на решение ключевых задач национального проекта «Экология» по сохранению лесов, восстановлению земель, занятых незаконными навалами мусора, и экологическому просвещению населения. Об этом 22 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области С помощью эковолонтёров было высажено около 140 тысяч деревьев

В рамках акции в области прошли более 10 тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 50 тысяч калужан. Наиболее активным участником регионального экомарафона стал Барятинский район. В число лидеров вошли также Износковский, Козельский, Боровский и Жуковский районы. Среди образовательных учреждений особенно отличились ученики калужской школы № 17, которые в рамках акции «Батарейку принеси — ежика спаси» сдали на переработку более 600 килограммов отработанных элементов питания. Особое внимание организаторы традиционно уделяли наведению порядка на берегах водоемов и в лесном фонде. Ведь мусор не только нарушает экосистемы, но и повышает риск возникновения пожаров. В регионе было организовано свыше 700 субботников. По результатам 24 рейдов по выявлению несанкционированных свалок возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. Итог этой работы — ликвидация десяти несанкционированных навалов отходов.

С помощью эковолонтёров было высажено около 140 тысяч деревьев. Для защитников природы были организованы тематические экскурсии, лекции, конкурсы, выставки, тематические круглые столы и конференции.