Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Во время своей поездки в Нью-Йорк в рамках 76-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис сделает акцент на продвижении Греции на международном уровне посредством укрепления ее широкой сети альянсов на региональном и международном уровнях, а также подчеркнет позитивные перспективы, которые открываются для греческой экономики в стремлении привлечь значительные инвестиции. Об этом сообщает AMNA 22 сентября со ссылкой на правительственные источники.

European People's Party Кириакос Мицотакис

По словам источников, среди целей премьер-министра страны также будет укрепление отношений с греческой общиной. Цель Мицотакиса состоит в том, чтобы усилить динамизм и экстраверсию страны, подчеркивая при этом ее ведущую роль в более широком регионе. Он намерен доказать, что Греция твердо стоит на переднем крае решения современных задач, предпринимая инициативы в ответ на новые вызовы, такие как изменение климата и защита окружающей среды, отметили они.

Вопрос о совместной борьбе с климатическим кризисом займет видное место в выступлении премьер-министра Греции на 76-й Генеральной Ассамблее ООН в начале дня 24 сентября. Ожидается, что Мицотакис подчеркнет важные инициативы, которые уже были приняты правительством Греции для решения климатического кризиса, отметив, что необходимы срочные решительные действия, иначе последствия будут трагическими для всех.

Ожидается также, что премьер-министр Греции особо остановится на вопросах безопасности в Юго-Восточном Средиземноморье, дав понять, что безопасность и стабильность в регионе зависят от добрососедских отношений, основанных на уважении международного права и Конвенции по морскому праву. В этом контексте ожидается, что он вновь призовет Турцию отказаться от правонарушений и провокаций против Греции и Кипра. Кроме того, ожидается, что кипрские и греко-турецкие вопросы будут доминировать на встрече Мицотакиса с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 23 сентября.

В контексте усиления региональной роли Греции Мицотакис примет участие в ужине, организованном главой Европейского совета Шарлем Мишелем для лидеров европейских и африканских стран вечером 22 сентября в Нью-Йорке. Мицотакис также запланировал встречу с председателем президентского совета Ливии Мохаммедом аль-Менфи. 23 сентября премьер-министр Греции проведет встречу с лидерами американо-еврейских организаций, и с членами и представителями греческой диаспоры, а 24 сентября встретится с архиепископом Америки Элпидофоросом.