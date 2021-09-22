Чебоксары, 22 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Чувашии в 2020 году в условиях пандемии коронавируса спрос на услуги туристических фирм упал втрое. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

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По данным ведомства, в прошлом году услугами туристических компаний воспользовались 18,9 тыс. жителей Чувашии. С учётом пандемии коронавируса по сравнению с 2019 года спрос упал в три раза.

За год более 60% чувашских туристов республики (в 2019 году — 44%) выбрали отдых в России, более трети выезжали за границу. Чаще всего жители Чувашии выезжали на отдых в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Абхазию и Таиланд.

Отдых в Чувашии выбрали 2,3 тыс. путешественников, большая часть — из Татарии, Нижегородской и Ульяновской областей.

В туристическую индустрию в Чувашии входят 70 турфирм, 69 гостиниц, 14 санаторно-курортных организаций, 26 организаций отдыха.

Отметим, что по данным властей, в Чувашии в 2021 году по программе туристического кешбэка путёвки приобрели и забронировали порядка 15 тыс. человек. Туристический поток власти оценивают «на уровне 290−300 тыс. человек в год».