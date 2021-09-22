Пенза, 22 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Пензенские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали жителя Уфы по подозрению в краже почти 1 млн рублей. В отношении уфимца возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Парковка

У 35-летнего жителя Пензы в мае этого года из салона автомашины были похищены деньги на сумму 920 тыс. рублей. Транспортное средство потерпевший припарковал около торгового центра на улице Карпинского в Пензе. Перед тем как пойти в магазин, мужчина поставил автомобиль на сигнализацию.

В результате проведенных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в августе на территории Башкирии задержали причастного к краже денежных средств 24-летнего жителя Уфы. Мужчина признался в совершении преступления и раскаялся. Он рассказал, что с помощью электронного считывающего устройства совершил кражу. Злоумышленник дождался, когда водитель поставит автомобиль на сигнализацию и отправится в торговый центр. Уфимец смог с помощью устройства отключить сигнализацию и похитил из салона деньги. Затем он поставил автомобиль на сигнализацию и скрылся с похищенным.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина в полном объеме возместил похищенные денежные средства потерпевшему.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе по итогам 2020 года зарегистрировали 6773 преступления, общая раскрываемость составила 53,3%. В общей структуре противоправных действий снизилось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 1,4%, на 16% сократилось количество грабежей, разбоев — на 12,5%, краж автомобилей — на 61,3%, краж транспортных средств — на 58,3%, хулиганств — на 33,3% и на 6,1% зафиксировано меньше угонов транспортных средств.

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