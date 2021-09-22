Белгород, 22 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Тело 57-летнего мужчины, местонахождение которого не было известно с начала августа 2021 года, обнаружили 21 сентября на территории одного из частных домов в посёлке Волоконовка Белгородской области. В убийстве подозревают возлюбленного его дочери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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О пропаже мужчины заявил его сын. Полицейские установили, что исчезновение носит криминальный характер. Следователи установили личность подозреваемого — им оказался 20-летний житель Волоконовки, неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушение общественного порядка, встречавшийся с дочерью пропавшего мужчины.

В ходе допроса молодой человек сознался в преступлении и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Между мужчинами на почве длительных неприязненных отношений возник конфликт, парень избил односельчанина и закопал его тело во дворе дома.

По ходатайству следствия обвиняемый арестован.