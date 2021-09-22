Москва, 22 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,33% и стараясь как можно дальше отойти от опасной отметки в 73,00 за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

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«Рост рубля сегодня утром обусловлен двумя факторами. Первый — это небольшое улучшение настроений связанных с высоковероятным дефолт третьего по величине девелопера Китая Evergrande, после того как руководство компании заявило о том, что произведет выплаты по облигациям 23 сентября, на сумму $35,88 млн.

Тем не менее, в утреннем заявлении Evergrande, ничего не было сказано о выплате $83,53 млн. по оффшорным долларовым облигациям, которые должны быть произведены также в четверг, 23 сентября.

Второй — это позитивный для рубля фактор, это нефть, которая прибавляет на сегодняшних торгах 1,41%, возрождая интригу о росте к $77,00−78,00 за баррель Brent.

Сложно сказать, как долго сможет продлиться, это позитивное влияние на российскую валюту, все-таки курс рубля к доллару США уже достиг важного уровня поддержки в 72,80 и без более сильного триггера продолжить укрепление вряд ли сможет.

Инвесторы сегодня ожидают главного события недели, итогов заседания ФРС, где как ожидается американский финансовый регулятор может объявить о сроках начала сворачивания программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц, повысить прогноз по инфляции и пересмотреть траекторию повышения учетной ставки с первым шагом уже в 2022 году.

Все это должно оказать позитивное влияние на доллар США, так что, если ФРС вечером, не удивит рынки неожиданно «мягкой» позицией, курс рубля оттолкнется от 72,80 за американский доллар и отправится в направлении 73,50−74,00», — считает эксперт.

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