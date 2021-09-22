Минск, 22 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Гражданина Ирака с признаками физического насилия, находящегося в бессознательном состоянии, нашли на польско-белорусской границе сотрудники Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

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«21 сентября в Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» Гродненской пограничной группы непосредственно на линии белорусско-польской границы обнаружил иностранца в бессознательном состоянии с признаками физического насилия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после проведенного первичного медицинского осмотра выяснилось, что найденный пребывает в состоянии комы и у него имеются признаки переохлажения.

«При себе у иностранца обнаружен паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения», — добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что из записей в польской карте неотложной медпомощи следует, что молодой человек был обнаружен польскими пограничниками в дачном доме и осмотрен медиками.

«Во время осмотра врачи зафиксировали шоковое состояние, рвоту, жалобы на боли в ноге, кровоточащие повреждения от колючей проволоки», — уточняется в сообщении.

Помимо того, в ГПК Белоруссии отметили, что, по их данным, силовики Польши оставили мужчину на месте обнаружения, а затем «просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Белоруссией».

Уточняется, что пострадавший был доставлен в Свислочскую центральную районную больницу, где он пришел в сознание и ему оказывают необходимую медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что власти Польши не намерены отступать в миграционном кризисе на границе с Белоруссией.