Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва. признаны состоявшимися, их результаты — действительными, сообщили 22 сентября в Леноблизбиркоме. В соответствии с итогами комиссия распределила мандаты депутатов. «Обновленный парламент Ленобласти впервые соберётся 4 октября», — сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

2 Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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На выборах по партийным спискам «Единая Россия» получила 46,37% голосов избирателей, что соответствует 13 мандатам депутатов Заксобрания. КПРФ получила 20,7% голосов (5 мандатов), «Справедливая Россия» — 15,2% (4 мандата), ЛДПР — 10,6% голосов (3 мандата). Партия «Яблоко» не преодолела пятипроцентный барьер и не получит депутатских мест.

Мандаты областных депутатов по итогам «партийных» выборов имею право получить следующие кандидаты от «Единой России»: Александр Дрозденко, Марина Левченко, Дмитрий Василенко, Евгений Смирнов, Светлана Рыжова, Владимир Сидоренко, Сергей Моренков, Андрей Гардашников, Александр Канцерев, Даниил Федичев, Олег Белов, Виктор Иванов, Василий Рыжков.

От КПРФ депутатами избраны: Виктор Царихин, Вадим Гришков, Евгений Тирон, Николай Кузьмин, Дмитрий Звонков.

От партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» депутатами избраны: Александр Перминов, Анна Хмелёва, Валерия Коваленко, Алексей Фомин.

От ЛДПР депутатами избраны Владимир Жириновский, Андрей Лебедев, Дамир Шадаев.

По одномандатным избирательным округам депутатами Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва избраны:

— Выборгский округ № 1: Михаил Макаров («Единая Россия») — 30,53% голосов избирателей;

— Каменногорский № 2 — Олег Петров («Единая Россия») — 49,45%;

— Рощинский № 3 — Павел Коржавых («Единая Россия») — 55,18%;

— Приозерский № 4 — Светлана Потапова («Единая Россия») — 40,87%;

— Сертоловский № 5 — Алексей Махотин («Единая Россия») — 51,49%;

— Токсовский № 6 — Александр Рязанов («Единая Россия») — 39,47%;

— Всеволожский № 7 — Александр Матвеев («Единая Россия») — 35,82%;

— Заневский № 8 — Саяд Алиев («Единая Россия») — 53,83%;

— Кировский № 9 — Михаил Коломыцев («Единая Россия») — 51,25%;

— Волховский № 10 — Александр Смирнов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») 32,99%;

— Свирский № 11 — Сергей Бебенин («Единая Россия») — 52,52%;

— Бокситогорский № 12 — Николай Пустотин («Единая Россия») — 52,43%;

— Тихвинский № 13 — Александр Петров («Единая Россия») — 46,31%;

— Киришский № 14 — Татьяна Тюрина («Единая Россия») — 34,51%;

— Тосненский № 15 — Виктор Захаров («Единая Россия») — 55,45%;

— Никольский № 16 — Родион Ким («Единая Россия») — 48,94%;

— Коммунарский № 17 — Александр Русских («Единая Россия») — 41,21%;

— Сиверский № 18 — Людмила Тептина («Единая Россия») — 54,67%;

— Гатчинский №19 — Татьяна Бездетко («Единая Россия») — 53,04%;

— Ломоносовский № 20 — Станислав Еремеев («Единая Россия») 53,93%;

— Сосновоборский № 21 — Иван Апостолевский (КПРФ) — 37,33%;

— Волосовско-Сланцевский № 22 — Вадим Густов («Единая Россия») — 53,03%;

— Лужский № 23 — Никита Коваль («Единая Россия») — 39,15%;

— Кингисеппский № 24 — Дмитрий Ворновских («Единая Россия») 47,66%;

— Бугровский № 25 — Вадим Будеев (КПРФ) 39,67%.

Таким образом, в парламенте Ленинградской области, состоящем из 50-ти депутатов, у «Единой России» будет 35 депутатских мест (70%). КПРФ смогла провести в Заксобрание семь депутатов (14%). У «Справедливой России» — пять мандатов (10%), у ЛДПР — три (6%).

Список депутатов может измениться, если кто-то из избранных, в числе которых губернатор и лидер одной из партий, откажутся от своих мандатов в пользу однопартийцев по списку.

В выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва приняли участие 593 тысячи 140 избирателей Ленинградской области, что составляет 43,13% от числа избирателей, включенных в списки.

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