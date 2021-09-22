Москва, 22 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Фестиваль финансовой грамотности состоится в Москве 25 сентября, сообщает 22 сентября пресс-служба департамента финансов столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Организаторами мероприятия станут столичные департаменты финансов и образования и науки, а также Банк России. В 2021 году фестиваль пройдёт в онлайн-формате.

«Из любой точки страны слушатели смогут получить актуальную информацию об основных финансовых инструментах, узнать о тонкостях планирования личного и семейного бюджетов, разобраться в банковских услугах и изменениях в налоговом законодательстве», — рассказали в пресс-службе.

Торжественное открытие намечено на 10:30, а старт работы площадок — на 11:00.