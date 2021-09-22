Кемерово, 22 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области начата доследственная проверка по сообщению о нападении бродячей собаки на ребёнка. Об этом сообщило региональное отделение СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

«17 сентября 2021 года в городе Киселёвске девочку укусила бродячая собака. По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что во дворе многоэтажного жилого дома бродячая собака укусила восьмилетнюю девочку. Ребёнок пришел домой и рассказал о произошедшем родителям, которые обратились за помощью в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, какой вред причинён здоровью девочки. Устанавливаются очевидцы произошедшего, организация, ответственная за отлов бродячих собак, и порядок обращения с бездомными животными.

По предварительным данным, животное ранее уже отлавливалось.