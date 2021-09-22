Симферополь, 22 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Полиция задержала 58 человек на одной из АЗС в городе Евпатория Республики Крым, сообщили 22 сентября в пресс-службе МВД Крыма.

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В полицию поступило сообщение, что несколько десятков человек собрались на одной из АЗС в Евпатории. На место прибыли полицейские. Выяснилось, что причиной «сбора» стал конфликт.

«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», — уточнили в полиции.

Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Полиция проводит проверку.