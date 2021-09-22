Уфа, 22 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Завод по производству матрасов и кроватей с ортопедическим основанием намерены построить в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Матрас

Сообщается, что Минэкономразвития РФ зарегистрировало на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» нового резидента, который намерен запустить производство матрасов, а также кроватей с ортопедическим основанием и подъемным механизмом.

Отмечается, что новый инвестор намерен направить на реализацию проекта более 250 млн рублей. В результате будут созданы 44 новых рабочих места. Проект планируется реализовать до 2028 года.

«Сейчас на ТОСЭР «Нефтекамск» зарегистрировано 14 резидентов с объемом инвестиций более 900 млн рублей и созданием около 1,1 тысячи рабочих мест», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двум агропроектам присвоили приоритетный статус.