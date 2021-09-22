Сент-Пол, США, 22 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Подписание нового контракта с «Миннесотой» является хорошей сделкой. Об этом 22 сентября заявил российский нападающий клуба Кирилл Капризов.

Khl.ru Кирилл Капризов

«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей вместе со своими товарищами по команде», — приводит слова Капризова сайт клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Капризов подписал с «Миннесотой» пятилетний контракт на $45 млн.

Предыдущий сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету семь игр и три (2+1) очка. По итогам сезона он получил приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.