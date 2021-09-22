Вашингтон, 22 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Электрический седан Mercedes EQS появится на авторынке Соединенных Штатов осенью 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz EQS

Для американских покупателей будут доступны три разных модификации с двумя силовыми установками на выбор. Уже в начальном исполнении Premium авто получит панорамную крышу и колесные диски из лёгкого сплава размером 20 или 21 дюйм.

Также автопроизводитель укомплектует электрокар кожаными сидениями с опцией электроподогрева и вентиляции, системой объёмного звучания Burmester и 64-цветной атмосферной подсветкой салона.

В премиальной комплектации список оборудования дополнят массивный экран, мультимедийный комплекс MBUX Hyperscreen с дисплеем 12,3 дюймов, цифровая «приборка» с экраном, тачскрин и 12,3-дюймовый экран для переднего пассажира.

Стоить базовая комплектация нового автомобиля будет 102 310 долларов (около 7,45 млн рублей).

Ранее финансовый директор Daimler Харальд Вильгельм и директор по финансовым вопросам BMW Николас Петер сообщили, что компании ради сохранения высоких цен на свои машины планируют сократить объёмы их производства.

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