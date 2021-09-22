Карпинск, Свердловская область, 22 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Пожарный погасили огонь, вспыхнувший на территории деревообрабатывающего предприятия в Карпинске (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

ГУ МЧС по Свердловской области Пожар в Карпинске

Пожар площадью 864 кв. м удалось ликвидировать к 9:50 по местному времени. Сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Устанавливается причина пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории предприятия загорелось административное здание.