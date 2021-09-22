Астрахань, 22 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В результате столкновения трех легковых автомобилей в Наримановском районе Астраханской области один человек погиб и еще пятеро пострадали. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

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Уточняется, что ДТП с участием легковых автомобилей «ВАЗ-2110», «ВАЗ-21 099» и «Opel-Astra» произошло около 07:40 (06:40 мск) на 1348-м километре федеральной автомобильной дороги Р-22 «Каспий» в Наримановском районе Астраханской области.

«В результате ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия водитель «ВАЗ-2110» 1995 года рождения, житель Наримановского района. Пассажиры этого автомобиля — юноша и девушка, получили телесные повреждения не опасные для жизни и направлены в медицинское учреждение. Водитель автомашины «Opel», женщина 1981 года рождения и две её пассажирки, также получившие не опасные для жизни травмы, госпитализированы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что водитель третьего автомобиля не пострадал в результате аварии и добавляется, что причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд «ВАЗ-2110» на полосу встречного движения, где он столкнулся с двумя другими автомобилями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту смертельного ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области.