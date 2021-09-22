Ванкувер, Канада, 22 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Группа энтузиастов выпустила модификацию, исправляющую многочисленные ошибки Mass Effect: Legendary Edition. Об этом 22 сентября сообщает издание PC Gamer.

Mass Effect: Legendary Edition

Модификация затрагивает преимущественно контент из Mass Effect 1 и исправляет различные неточности проекта и многочисленные баги. Например, теперь случайные объекты на галактической карте будут подсвечиваться, если игрок уже сканировал их ранее — подобная функция была реализована и в оригинальной Mass Effect.

Добавим, что Legendary Edition — это ремастер (версия с улучшенной графикой и звуком) трилогии фантастических игр Mass Effect. Сборник получил высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.