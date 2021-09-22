Улан-Удэ, 22 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанут трое бывших инспекторов ГИБДД, обвиняемых в получении взятки, служебном подлоге и мошенничестве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, всего зарегистрировано 18 преступных эпизодов.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

По данным следствия, обвиняемые в 2018 году получали взятки за подложные решения по фактам ДТП.

«Впоследствии указанные документы использовались участниками организованной преступной группы для хищения денежных средств страховых компаний. Причинённый компаниям ущерб составил 4,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовных дел завершено, документы будут направлены в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.