Пекин, 22 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Национальная система сжижения водорода для заправки космических ракет нового поколения создана в Китае. Об этом сообщает 21 сентября газета Global Times.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Система разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC). Заправлять водородным топливом будут ракеты «Чанчжэн-5-бэ» и «Чанчжэн-7».

На новом оборудовании произвели 35,55 кубометров водородного топлива за 35 часов. Специалисты CASC отмечают, что его производительность — до 2,3 тонн топлива в сутки.

Благодаря разработке зависимость Китая от импортных технологий, которые нужны в космической отрасли, станет меньше. Экологичное топливо — сжиженный водород — поставлялся в основном из-за границы.

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