Сан-Паулу, Бразилия, 22 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Звезда бразильского и мирового футбола Эдсон Арантес ду Насименту, более известный как Пеле, заявил, что чувствует себя лучше с каждым днем. Об этом свидетельствует видеозапись, на которой он занимается на тренажёре в сопровождении врачей.

World Economic Forum Пеле

«Друзья, я отправляю вам это видео, которое моя жена сделала сегодня, чтобы поделиться с вами своей радостью. Меня окружают поддержка и воодушевление, чтобы чувствовать себя немного лучше каждый день», — написал Пеле в Instagram.

После удаления опухоли на толстой кишке в начале сентября 2021 года в клинике в Сан-Паулу Пеле стало хуже, и ему пришлось вернуться в реанимацию.