Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Стоимость строительства ледового дворца «СКА Арена» в Санкт-Петербурге составит не менее 38,5 млрд рублей. Об этом 22 сентября заявил гендиректор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин.

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«Предварительно сметный расчёт стоимости объекта составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделяются из городского бюджета», — приводит слова Калабина «Чемпионат».

Он добавил, что после заключения экспертов стоимость проекта может измениться на 10−15%.

Площадь объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота — 49 метров. Арена будет вмещать в хоккейной конфигурации 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс.

В 2023 году «СКА Арена» должна принять матчи чемпионата мира по хоккею.