Москва, 22 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Существует целый ряд симптомов, которые могут быть предвестниками инсульта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

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По его словам, первое, что должно насторожить, это повышенный холестерин. Кроме того, тревожным признаком является и повышенный уровень сахара в крови. Также риск инсульта увеличивают и такие вредные привычки, как курение и употребление алкоголя в больших дозах, добавил Мясников.

Также предтечей инсульта может быть приём некоторых гормональных препаратов.

Врач отметил, что УЗИ поможет врачу сказать, есть ли бляшки в сосудах пациента. Это исследование определит дальнейший ход лечения. При этом не стоит делать МРТ головного мозга для профилактики, подчеркнул Мясников. По его словам, оно покажет лишь последствия уже случившегося удара.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головокружение далеко не всегда указывает на приближение инсульта. По его словам, это, как правило, проблема с внутренним ухом.