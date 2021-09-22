Рязань, 22 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Передать уголовное дело о безвестном исчезновении жительницы Рязани в производство Главного следственного управления СК России поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

В июле 2021 года 26-летняя женщина вышла из своей квартиры и больше её никто не видел. По факту исчезновения рязанки возбуждено уловное дело. Историю 21 сентября осветил один из федеральных каналов, где в рамках ток-шоу родители молодой женщины заявили, что к исчезновению может быть причастен её супруг. Вторая сторона настаивает на скором возвращении пропавшей. В эфире прозвучала критика в адрес следствия — по словам присутствующих, на первоначальном этапе были предпринятые недостаточно активные меры по розыску рязанки.

Александр Бастрыкин поручил проверить изложенные доводы и передать уголовное дело в СК России.