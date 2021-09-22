Калуга, 22 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Калуге 22 сентября стартовала осенняя сессия проекта Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения», которая продлится до 17 декабря 2021 года. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный экономист экономического отдела калужского отделения Банка России Виктория Котынкина.

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Специалисты помогут разобраться в финансовых продуктах, научат сравнивать предложения кредитных организаций и ориентироваться в вопросах банковских услуг. Особо внимание будет уделено проблеме финансового мошенничества.

«Возрастных ограничений при регистрации на занятия нет. Поэтому помочь старшему поколению пройти обучение могут родственники. Например, можно прослушать лекцию и рассказать новую информацию всей семье или знакомым», — отметила Виктория Котынкина.

Формат онлайн-занятий позволяет подключаться участникам как индивидуально, так и группами, например, на базе центров социального обслуживания населения или иных организаций, которые по роду своей деятельности часто взаимодействуют с пенсионерами. Продолжительность каждого занятия — 45 минут. Присоединиться к занятиям можно в любой день. Для подключения к вебинарам необходим доступ в интернет и компьютер.