Уфа, 22 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Семья с годовалым ребенком пострадала в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-5 Туймазинского района. Там столкнулись два встречных автомобиля Kia Rio.

«В результате ДТП, к сожалению, погибла женщина 1980 года рождения и пострадала семья с годовалым ребёнком», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус.